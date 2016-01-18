Kar yağışı nedeniyle İzmir-Manisa ve Sivas-Malatya yolları kapandı

Kar yağışı şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor. İzmir-Manisa ve Sivas-Malatya karayolları ulaşıma kapandı.

DHA’dan Taylan Yıldırım, Eraydın Aytekin ve Gökhan Ceylan’ın haberine göre; İzmir'de sabah saatlerinde aniden bastıran kar, etkili olduğu Sabuncubeli mevkinde, Manisa yolunu trafiğe kapattı. Polis İzmir yönünden gelen araçları geri çevirirken uzun araç kuyrukları oluştu. Tuzlama çalışmalarından sonra yoldan kar lastikli araçların geçişine izini verildi. Bu arada, kent merkezinde, gün boyu karla karışık yağmurun, Beydağ, Kiraz Ödemiş ilçeleriyle Manisa ve Balıkesir bölgesinde de karın etkili olacağı açıklandı.

Hava sıcaklıklarında düşüşten sonra İzmir kent merkezinde karla karışık yağmur yağdı. Sabuncubeli gibi yüksek bölgelerinde de, kar etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren İzmir'in İstanbul'la bağlantısını sağlayan karayolu İzmir çıkışında Sabuncubeli mevkiinde zaman zaman kapandı. Kaza yapan araçlar, sıkıntıyı daha da arttırdı. Yetkililer İzmir - Manisa karayolunu aralıklarla trafiğe karşılıklı olarak kapattı. Her iki kentin çıkışlarında da polis, araçların geçişine izin vermedi. Uzun araç kuyrukları oluşmaması için, araçlar geri gönderildi. İzmir çıkışından döndürülen araçların, Turgutlu ve Menemen üzerinden gitmelerine izin verildi.

Kar lastikli araçlara izin verildi

Karayollarına bağlı greyder ve tuzlama ekiplerinin, yaklaşık iki saat süren çalışmalarından sonra yol trafiğe kontrollü olarak açıldı. Yoldan kar lastikli araçların geçmesine izin verildi. Kar etkisini hafifletse de ekiplerin önlem amaçlı olarak bekleyişlerinin süreceği açıklandı. Karayolları yetkilileri de, karın aniden bastırması üzerine, kısa süreli aksaklıkların yaşandığını ifade etti.

Kar yağışı yarın da etkili olacak

Bu arada bugün gün boyu karla karışık yağmurun etkili olacağı İzmir merkezinde, yağışların akşam saatlerinden itibaren kenti terk edeceği öğrenildi. Meteoroloji yetkilileri doğu ilçeleri olan Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'te yarın da karın etkisini sürdüreceğini açıkladı. Ege Bölgesi'nde yine Manisa, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde de, kar yağışının Salı günü de hayatı olumsuz etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Sivas-Malatya yolu da kapandı

Sivas yakınlarındaki 1750 rakımlı Yağdonduran mevkisindeki yoğun tipi nedeni ile Sivas- Malatya karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapalı yolları açmak için seferber oldu.

Sivas-Malatya karayolu 55'inci kilometrede yer alan Yağdonduran geçidinde geceden itibaren rüzgarla birlikte tipi etkili oldu. Tipi nedeni ile Sivas-Malatya karayolu her iki yönden karşılıklı olarak sabah 08.00'den itibaren ulaşıma kapatıldı. Sivas'tan Malatya yönüne giden araçlar polis ekiplerince Ulaş ilçesi girişinde durdurularak seyirlerine izin verilmedi. Malatya yönünden gelen araçlar da Kangal ilçesinde bekletildi.

Tipi nedeni ile görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü bölgede, karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. Acil olarak kent merkezine gitmek zorunda olan araçları iş makineleri eşliğinde geçişine izin verildi. Tipinin devam etmesi ve yağışın artması nedeni ile karayolunun gün boyu ulaşıma açılmasının zor olduğu bildirildi. Zorunlu olmadıkça bu istikamete yola çıkılmaması uyarısı yapıldı. Bölgede çalışan Karayolları ekipleri, gece saatlerinden itibaren zor şartlar altında görev yaptıklarını, ancak tipi nedeni ile ulaşımın sağlanamadığını dile getirdi.