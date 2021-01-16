Kar yağışı İstanbul'da iki gün etkili olacak

İstanbul'da beklenen karın bu geceden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Yağışın bu gece sulu kar şeklinde tekrar başlaması, pazar ve pazartesi günü yoğun şekilde görülmesi bekleniyor.

Uzun süredir kurak geçen günlerin ardından ülke genelinde kış etkisini göstermeye başladı. Salıya kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

Kar yağışı daha çok İstanbul'un kuzeyinde ve yüksek semtlerde etkili oluyor. Sarıyer, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.

AFAD'dan 8 il için yoğun kar yağışı uyarısı

AFAD, 8 ilde beklenen yoğun kar yağışa karşı önlem çağrısında bulundu.

AFAD'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: ''Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun''

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile İstanbul'da beklenen kar yağışına dikkat çekti ve tedbirli olunmasını istedi.