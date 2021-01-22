Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde, önümüzdeki hafta boyunca batı kesimlerde sürecek olan yağışların 28 Ocak Perşembe günü itibarıyla kara dönüşmesi bekleniyor. Trakya ise kuvvetli rüzgârın etkisi altında olacak.

Meteoroloji hava durumu tahmin raporunda hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bir bölümünün yağışlı havanın etkisine gireceği ifade edildi.



Yaşanan yağışlarla beraber İstanbul barajlarında doluluk oranları artarken MGM'den gelen açıklama ile İstanbul için yeni bir müjde verildi.

Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinin haftaya perşembeden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.



Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.