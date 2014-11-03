Kar yağışı Doğubeyazıt'ta yolları ulaşıma kapattı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Tendürek ve İpek Dağı geçitleri, ulaşıma kapandı.

İlçede aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van-Doğubayazıt arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek Dağı geçidi ile Ağrı-Doğubayazıt arasında ulaşım sağlayan 2 bin 10 rakımlı İpek Dağı geçidi ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışıyla birlikte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için jandarma ekipleri, devriye görevi yürütüp sürücüleri, çekme halatı ve kış lastiği kullanımı konusunda uyardı.