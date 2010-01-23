Kar yağışı Beşiktaş maçını da erteletti

T24 - Yoğun kar yağışı nedeniyle bu akşam oynanacak Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediye maçı da ertelendi. Kasımpaşa - Bursaspor maçı kar yağışı nedeniyle yarın 14:00'e ertelendi. İstanbul'da devam eden kar yağışı futbolu olumsuz etkiliyor.



Bu akşam 19.00'da başlayacak olan Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde İnönü Stadı'nın zemini karla kaplandı. Stad yetkilileri temizleme çalışmalarını sürdürürken, hakem Cüneyt Çakır maçın oynanamayacağına karar verdi.



İstanbul'daki bir diğer maç olan 14.00'teki Kasımpaşa-Bursaspor maçında ise zemin temizleme çalışmaları tamamlandı. kar yağışına rağmen takımlar sahaya çıktı ve maç birazdan başlayacak. Yine 14.00'deki Eskişehirspor-Manisaspor maçında ise bir sorun gözükmüyor. Eskişehir'de hafif bir şekilde kar çiselediği ve zeminde bir problem olmadığı öğrenildi.



Deriş: Tahmin ediyorum hocamız oynatmayacak

Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında bu akşam yapılacak Turkcell Süper Lig maçının oynanması yoğun kar yağışı nedeniyle tehlikeye girerken, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Bülent Deriş, zemini temizlemek için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak kar yağışının zemini yeniden kapladığını söyledi.



Maçın oynanıp oynanması kararını hakem Cüneyt Çakır’ın vereceğini ifade eden Deriş, "Hakemin gelmesini bekliyoruz. Bu hava şartlarında kar futbol oynamayı etkiliyor. Temizliyoruz ama kısa bir süre sonra zemin yeniden karla kaplanıyor. Çok temizleyince de alttaki zemin buz oluyor" diye konuştu.



Hava şartları ve görüntünün şu an için maçın oynanmasına engel olduğunu kaydeden Deriş, "Hakem onay verirse tekrardan sahayı temizleyeceğiz. Ama görüntü oynanacak gibi değil. Tahmin ediyorum hocamız oynatmayacak" dedi.



Deriş, akşam saatlerinde hava şartlarının daha kötü olmasının beklendiğini ifade ederek, "Takımımızı buraya getirecek otobüs de kötü hava şartları nedeniyle Ümraniye’deki BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne henüz ulaşmamıştı. Sahanın temizlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz ama son karar hakemindir" ifadelerini kullandı.



Cüneyt Çakır İnönü Stadı'nın zemini temizletiyor

Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında bu akşam oynanacak Süper Lig maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tehlikeye girerken, hakem Cüneyt Çakır bugün ikinci kez stada gelerek incelemelerde bulundu. Şu an karla kaplı olan zeminin temizlenmesini isteyen Çakır, temizlik çalışmalarından sonra zemini tekrar kontrol edecek. Topun sekip sekmediğinin yanı sıra, donlanma olup olmadığını ve kar yağışının devam etmesini de göz önünde bulunduracak olan Çakır kararını açıklayacak.

Öte yandan siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Bülent Deriş, zemini temizlemek için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak kar yağışının zemini yeniden kapladığını söyledi. Maçın oynanıp oynanması kararını hakem Cüneyt Çakır'ın vereceğini ifade eden Deriş, "Hakemin gelmesini bekliyoruz. Bu hava şartlarında kar futbol oynamayı etkiliyor. Temizliyoruz ama kısa bir süre sonra zemin yeniden karla kaplanıyor. Çok temizleyince de alttaki zemin buz oluyor. Tahmin ediyorum hocamız oynatmayacak" dedi. Bu arada tehir kararı alınırsa maçın yarına değil, ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.



Kasımpaşa - Bursaspor maçı ertelendi

Turkcell Süper Lig’de Kasımpaşa ile Bursaspor arasında bugün saat 14.00’de başlaması gereken karşılaşma, İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve olumsuz saha koşulları nedeniyle hakem Yunus Yıldırım tarafından yarına ertelendi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanması gereken karşılaşmanın başlamasından saatler öncesinde saha çizgileri siyaha boyanıp, saha zemini de temizlendi. Ancak sürekli devam eden yoğun kar yağışı tüm bu temizlik çabalarını boşa çıkardı.



Sahaya çıkarak 3 kez zemini ve çizgileri inceleyen hakem Yunus Yıldırım, karşılaşmanın başlaması için planlanan sürenin yaklaşık 1 saat geçmesinin ardından mücadelenin yarın aynı saatte oynanacağını duyurdu.



Teknik adamlar kararı beğendi



Hakem Yunus Yıldırım’ın Kasımpaşa-Bursaspor karşılaşmasını yarına ertelemesi iki takımın teknik adamı tarafından da olumlu karşılandı.



Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın oynanmamasının doğru olduğunu ifade ederek, "Futbol kalitesi ve futbolcu sağlığı açısından doğru bir karar alındı. Futbolcu sağlığı bizim için puanlardan da şampiyonluktan da önemli. Umarız yarın daha iyi şartlar oluşur" dedi.



Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise hakem Yunus Yıldırım’la kararını vermesinden önce konuştuklarını belirterek, "Biz de oynanmaması gerektiğini düşünüyorduk. Bizce doğru bir karar verdi" ifadelerini kullandı.



Erteleme kararının ardından Kasımpaşa ve Bursaspor taraftarları karara tepki gösterdi, daha sonra da stadı boşalttı.



Maç için satılan biletlerin yarın için de geçerli olacağı açıklandı.



