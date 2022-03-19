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Kar yağışı balık fiyatlarını vurdu: İstavrit 45 TL’ye kadar yükseldi

Gelecek günlerde havaların ısınmasıyla fiyatların daha da düşeceği öngörülüyor

19 Mart 2022 21:07

Marmara'da etkili olan soğuk hava ve karlı hava balıkçı tezgâhlarını olumsuz etkiledi. 35 TL’den satılan istavrit, 45 TL’ye kadar yükseldi.

balıkfiyatkar
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