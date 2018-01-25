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Kar yağışı Adapazarı'nda ulaşımı etkiledi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

25 Ocak 2018 14:53

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Karla kaplı caddede ulaşım dururken, kayan 10 araç çarpıştı.
Adapazarı\'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı karla kaplanınca ulaşım durdu. Korucuk Mahallesi\'nden kent merkezi yönüne ilerleyen 10 araç kayarak birbirine çarptı. Araçlarda hafif hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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