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Kar ve tipi nedeniyle Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı

09 Şubat 2022 20:14

Konya- Antalya karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 TIR'ın kontrolden çıkıp kayması sonucu ulaşıma kapandı.

Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımın akmasına neden oluyor. Konya- Antalya karayolunun İnlice mevkiiinde saat 16.40 sıralarında 1 TIR, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayarak yolu kapattı. Bunun üzerine polis, yolun her iki yönünü de ulaşıma kapattı.

TIR'ın, çekilmesinin ardından yolun ulaşıma açılacağı ve yine tipi nedeniyle hasarlı kazaların meydana geldiği belirtildi. (DHA)

 

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