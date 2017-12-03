Kar ve soğuk hava geliyor; sıcaklıklar Türkiye genelinde 8-16 derece azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışları görülmesi bekleniyor.

Trakya, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları için bugün akşam saatlerinden itibaren yağış tahmini yapılıyor.

Havanın pazartesi günü iç ve batı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Çorum çevrelerinde yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor.

Salı günü, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde karlar karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın salı gecesi ve çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği, Ankara'da da pazartesi akşam saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın salı akşamı soğumayla birlikte karla karışık yağmura dönmesi, çarşamba günü ise aralıklı hafif kar yağışı halini alacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı sistem cuma günü yurdu terk edecek

Ülke genelinin çarşamba günü çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Perşembe günü ise ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı olacağı öngörülüyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

Soğuk hava dalgasıyla kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.