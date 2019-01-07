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Kar uyarısı THY seferlerini iptal ettirdi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'DA beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu

07 Ocak 2019 00:14

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'DA beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 
“İstanbul\'da beklenen olumsuz hava durumu ( kar yağışı ) nedeniyle 7 Ocak tarihinde Atatürk Havalimanı\'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep seferlerimiz iptal edilmiştir.\"

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