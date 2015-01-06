T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kar uyarısı hamsi fiyatını 3 katına çıkardı

Aralık ayında kilo fiyatı 3 liraya kadar düşen hamsi, kötü hava şartları nedeniyle 5 gündür aksamalı olarak avlanabiliyor

06 Ocak 2015 14:06

İstanbul'da balıkçılar, fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle denize açılamayınca tezgahtaki hamsinin fiyatı 3 katına çıktı. Kötü hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle balıkçıların bir haftadır denize açılamaması dolayısıyla tezgahtaki hamsinin fiyatı 5 laradan 15 liraya kadar çıktı.

İHA'da yer alan habere göre, Aralık ayında kilo fiyatı 3 liraya kadar düşen hamsi, kötü hava şartları nedeniyle 5 gündür aksamalı olarak avlanabiliyor. Tezgahlardaki hamsi miktarı azalırken, fiyatları da arttı. Bir hafta önce 5 ile 7 lira arasında değişen fiyatlara satılan hamsinin Yenikapı'daki tezgah fiyatı şuan için 10 ile 15 lira arasında. Sadece hamsi değil, bir çok balığın fiyatının da aynı şekilde yükseldiği gözlendi. Marmara'da bu yıl bol bulunan çinekopun fiyatı ise 15 lira ile aynı kaldı

ETİKETLER

hamsifiyatkaryağmurrüzgarbalıkçıteknedenizdalga3 katına çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24