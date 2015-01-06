Kar uyarısı hamsi fiyatını 3 katına çıkardı

İstanbul'da balıkçılar, fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle denize açılamayınca tezgahtaki hamsinin fiyatı 3 katına çıktı. Kötü hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle balıkçıların bir haftadır denize açılamaması dolayısıyla tezgahtaki hamsinin fiyatı 5 laradan 15 liraya kadar çıktı.

İHA'da yer alan habere göre, Aralık ayında kilo fiyatı 3 liraya kadar düşen hamsi, kötü hava şartları nedeniyle 5 gündür aksamalı olarak avlanabiliyor. Tezgahlardaki hamsi miktarı azalırken, fiyatları da arttı. Bir hafta önce 5 ile 7 lira arasında değişen fiyatlara satılan hamsinin Yenikapı'daki tezgah fiyatı şuan için 10 ile 15 lira arasında. Sadece hamsi değil, bir çok balığın fiyatının da aynı şekilde yükseldiği gözlendi. Marmara'da bu yıl bol bulunan çinekopun fiyatı ise 15 lira ile aynı kaldı