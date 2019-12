-Kar Trakya'yı vurdu ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Yurtta etkili olmaya başlayan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz hava koşulları özellikle ulaşımın aksamasına neden oldu. AA muhabirlerinin gün boyu derledikleri bilgilere göre Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava yurta yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Edirne'de sabah saatlerinde şiddetini artıran tipi, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Sınır köylerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, tipinin etkisini sürdürdüğü bildiriliyor. Etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Süloğlu ve Lalapaşa ilçeleri ile köylerine ise enerji nakil hatlarının kopması ve direklerin yıkılması sonucu elektrik verilemiyor. Sabah saatlerinde ulaşımın tek şeritten sağlandığı Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun kapanmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Bulgaristan tarafından yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki 80 tır da Bulgaristan tarafına geçmek için bekleyişini sürdürüyor Edirne Valisi Gökhan Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkanlardan gelen kar yağışının Edirne'nin kuzeyini etkisi altına aldığını söyledi. Sabah saatlerinde başlayan etkili kar yağışı nedeni ile Süloğlu ve Lalapaşa ilçesinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığını ifade eden Sözer, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kar yağışı nedeniyle bir süre ulaşıma kapandığını söyledi. İlk etapta Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden karayolunu tek şeritli olarak ulaşıma açtıklarını anlatan Sözer, şunları kaydetti: ''Kış şartlarına ve karlı yollara hazırlıklı olmayan özellikle tırların ve araçların yolda kaymaları sonucu Hamzabeyli yolu zaman zaman trafiğe kapandı. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum; kar yağışı ikazı aldıkları zaman yola çıkan başta büyük araçlar olmak üzere tüm araçların muhakkak kış önlemlerini almaları, şartlara uygun olarak hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor. Aksi takdirde hem kendileri ulaşamıyorlar hem de yolu trafiğe kapatıyorlar. Şu an itibariyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın hem karayolu hem de kapısı bizim tarafımızda açık. Ancak Bulgaristan tarafı sabahtan bu yana kendi tarafından giriş ve çıkışa izin vermiyor. Bulgaristan tarafı kapalı. O nedenle bizim tarafımız açık olmasına rağmen Bulgar tarafı kapalı olduğu için araçlarımız geçemiyor. O yüzden nakliye yapan tırlarımız ise şu anda orada beklemedeler. Tır kuyruğu da 2 kilometreyi geçti. Bulgaristan tarafından kapının açılış haberi alınıncaya kadar tüm araçlarımızın, sürücülerimizin bu yolu kullanmamalarını talep ediyorum.'' -Kapıkule Sınır Kapısı'nda sorun yok- Kapıkule Sınır Kapısı'nın açık olduğunu vurgulayan Sözer, Bulgaristan'a gitmek isteyen tır ve diğer araçların Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanmalarını istedi. Sözer, ''Kapıkule'de herhangi bir sorun yok. Bulgaristan tarafına geçmek isteyen tırlar ve araçlar Kapıkule'yi kullanabilirler'' dedi. Etkili kar yağışı nedeniyle Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinde elektrik direklerinin yıkılması ve enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle elektrik verilemediğini bildiren Vali Sözer, ''Kar yağışı sırasında Lalapaşa ve Süloğlu ilçeleri ile köylerinin hemen hemen tamamında direklerin yıkılması, nakil hatlarının kopması sonucu elektrikler kesildi. O köylerde elektrik şu an yok. Ancak çalışmalar şu an devam ediyor. Bir kısmına verildi, veriliyor. En geç yarına kadar ilçe merkezleri dahil olmak üzere Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerine bağlı tüm yerleşim yerleri elektriğe kavuşacak. Köy yollarını da açıyoruz. Şu anda kapalı köy yolumuz yok'' diye konuştu. Edirne İl Özel İdare Sekreteri Ahmet Çetin de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kadar köy yoluna acil müdahale edildiğini ve bu yolların kısa sürede ulaşıma açıldığını söyledi. Çetin, karla mücadele ekiplerinin 24 saat hazır tutulduğunu belirterek, ''Ekiplerimiz sabahtan bu yana yoğun şekilde çalışıyorlar. Şu anda kapalı bir köy yolumuz yok, tüm yollar açıldı. Kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Yolların kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte gece en düşük sıcaklığın 2 derece olacağını, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdiler. -Hava ulaşımı olumsuz etkilendi- İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava ve rüzgar, hava ulaşımı da olumsuz etkiledi. İstanbul'da etkili olan parçalı çok bulutlu ve fırtınalı hava, Atatürk Havalimanı'nda uçak seferlerini olumsuz etkiledi. Çok bulutlu ve rüzgarlı hava nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaklar, havada tur atmak zorunda kalıyor. Önceliğin iniş yapan uçaklara verilmesi nedeniyle havalimanından kalkış yapacak uçaklar da gecikmeli olarak havalanıyor. Kalkış yapacak uçaklar zaman zaman kuyruklar oluşturuyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul'da bugün parçalı çok bulutlu ve aralıklarla sağanak yağışlı bir hava görüleceğini belirterek, rüzgarın fırtına şeklinde gündüz saatlerinde güney ve güney batı yönünden (lodos) saatte 40-60 kilometre hızla, akşam saatlerinde ise hızını artırarak yine aynı yönden saatte 50-70 kilometre hızla eseceğini bildirdi. -Kırklareli'de 18 köy yolu kapalı- Kırklareli'de de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 5 ve Kofçaz ilçesine bağlı 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Uluslararası karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, ekipler bu bölgede sürücülerin zincirsiz trafiğe çıkmasına izin vermiyor. Karayolları 15. Şube Şefi Alaattin Koç, 6 ekip, 2 greyder, 6 kamyon ile yolların ulaşıma kapanmaması için karla mücadele çalışmasını sürdürdüklerini söyledi. Koç, dün akşamdan bu yana Türkiye ile Bulgaristan'ı bir birine bağlayan Dereköy Sınır Kapısı'nın açık kalması için 25 ton civarında kum ile tuz harcadıklarını ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, yarın karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının 1 ile 3 derece olduğu Kırklareli'de, merkeze bağlı Dereköy'de dün akşam başlayan ve yer yer devam eden kar yağışı merkez ilçe başta olmak üzere Kofçaz, Babaeski, Vize, Pehlivanköy, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine de ulaştı. Yetkililer, Kırklareli ve ilçelerinde kar yağışının gün boyunca devam edeceğini kaydetti. -Ambulans kara saplandı- Romanya'dan Türkiye'ye hasta nakli yapan bir ambulans Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kara saplandı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden ekipler, ambulansla kara saplanan yabancı plakalı 6 otomobili de kurtardı. Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Ertuğrul Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ambulansın yanı sıra aynı güzergahta kara saplanan yabancı plakalı 6 otomobilin daha kurtarıldığını belirterek, gece yarısı yollardaki buzlanmayı da dikkate alarak, içerisinde 1'i yabancı dil bilen 5'er kişiden oluşan 2 ekibin sabaha kadar yollarda görev yapacağını kaydetti. -Malkara'da kar yağışı başladı- Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde bulunan Elmalı ve Karacahalil köyleri ile Koru Dağlarında sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte, sıcaklık bugün 4 dereceye kadar düşecek. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan, Marmara Denizi'nde 60 kilometre hızla esen karayelin, çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.