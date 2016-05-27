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Kar topu oynarken öldürülen Nuh Köklü'nün katiline müebbet

Gazeteci Nuh Köklü, 17 Şubat 2015'te kar topu oynarken bıçaklanarak öldürülmüştü

27 Mayıs 2016 14:05

Kadıköy'de kartopu oynarken bir esnaf tarafından 17 Şubat 2015 günü bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü'nün ölümüyle ilgili Serkan Azizoğlu kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

 

Nuh Köklü kimdir?

 

Nuh Köklü 46 yaşındaydı. Köklü, 2002-2003 senelerinde Bianet’te editör olarak çalıştı. Daha sonra bir müddet yurtdışında yaşayan Köklü, Hürriyet ve Radikal gazetelerinde muhabirlik ve editörlük yaptı. Ardından Sabah gazetesinde çalışmaya başladı.

13 Şubat 2009’da greve çıkan ATV-Sabah çalışanlarından olan Nuh Köklü, o dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi.

Köklü greve çıktıktan sonra işten çıkarılan 10 gazeteciden biriydi.

Daha sonra NTV’de program editörü olarak çalıştı, Mayıs 2014’te işten çıkarılmıştı.

Köklü, 17 Şubat gecesi Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi’nde arkadaşlarıyla kartopu oynarken bir esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 06 Temmuz 2015’te, Nuh Köklü’nün adının cemiyetin “Öldürülen Gazeteciler” listesine eklendiğini açıkladı.

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