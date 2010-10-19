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Ekonomi

Kar satışı yurtdışıyla arttı

İMKB günü 619 puan eksiyle 69.838 puandan tamamladı; Dolar/TL 1.43 seviyesine çıktı.

19 Ekim 2010 03:00

T24- İMKB günü 619 puan eksiyle 69.838 puandan tamamladı; Dolar/TL 1.43 seviyesine çıktı. 
         

Kar satışı yurtdışıyla arttıYurtdışında artan satış baskısıyla ikinci seansta geri çekilen İMKB, günü 619 puan eksiyle 69.838 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0.88 değer kaybederken, gün sonunda 2.9 milyar liralık işlem hacmi oluştu.


Yeni güne yatay seyirle başlayan hisse senetleri piyasasında, ilk seans dengeli görünümle geçti. Günün ikinci yarısında ise Çin Merkez Bankası'nın gösterge faizi 0,25 puan yükselttiğini açıklaması sonrası yurtdışında satış ağırlıklı seyre geçildi.


ABD spot piyasa da açılışını yüzde 1 civarında düşüşle yaptı. Bu arada ABD'de eylül ayı yeni konut inşaatları yüzde 0,3; perakende satışlar yüzde 2,6 artış gösterdi. Diğer yandan Goldman Sachs üçüncü çeyrekte 1.9 milyar dolar, hisse başına 2.98 dolar kar açıkladı.


Dış piyasada satışların artmasıyla yurtiçi piyasada da kar realizasyonu ikinci seansta bir miktar hızlandı. Sabah seansında en yüksek 70.647 puanı gören Bileşik Endeks, satışlarla da ikinci yarıda 69.429 puana kadar düştü.


Euro / Dolar

Günün ilk yarısında sakin görüntü çizen Dolar/TL de yurtdışı etkisiyle öğleden sonra yükseldi. Euro/Dolar bir ara 1.3789 sent seviyesine inerken, Dolar/TL 1.43'ü gördü. Serbest piyasada dolar 1.4330  liradan, euro 1.9790 liradan kapandı.


Diğer yandan 25 Nisan 2012 vadeli kıymette bileşik faiz spot kapanışını yüzde 7.68 seviyesinden yaparken, valörlü işlemler yüzde 7.71 seviyesinden geçildi.

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