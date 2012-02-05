Kar, sanal alışverişi katladı



T24- Son bir haftadır Türkiye genelinde etkili olan aşırı soğuklar ve kar yağışı, sanal marketlere yaradı.











Zaman'ın haberine göre, yoğun kar yağışı sebebiyle sokağa çıkmakta zorlanan vatandaşlar, mutfak alışverişini sanal ortama taşıdı. Türkiye genelinden 40 adet market zincirinin bir araya gelerek kurduğu tummarketler.com adlı ortak alışveriş portalına gelen siparişler, kar yağışıyla birlikte yüzde 150 oranında artış gösterdi.





Proje sorumlusu Sebahattin Gündoğdu, kar yağışıyla birlikte özellikle gıda siparişlerinde yüzde 60 artış olduğunu belirterek, "Özellikle İstanbul'da sanal ortamdan veya call center aracılığıyla aşırı bir talep aldık. Kar yolları kapatınca markete gitmekten çekinen vatandaş, alışverişini kapıya istedi. Normal zamanlarda ortalama günde 500 sipariş gelirken, kar yağışıyla birlikte günde bin 500 ile 2.000 civarında sipariş almaya başladık. Özellikle elektrikli ısıtıcı, temel gıda maddeleri, temizlik malzemeleri, kar zinciri, eldiven ve kaşkol gibi ürünlere yoğun talep oldu. Talebi karşılamak için üye marketler servis personeli ve stok artışına gitti." dedi.



Özellikle İstanbul'da bir haftadır aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle vatandaşların sokağa ve araçları ile trafiğe çıkmakta zorlandığına işaret eden Gündoğdu, bu sebeple vatandaşların günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere sanal alışverişe ağırlık verdiğini kaydetti.





Kar yağışı nedeniyle önceki günlerle karşılaştırıldığında internet üzerinden verilen sipariş sayısında yüzde 150 oranında bir artış yaşandığını vurgulayan Gündoğdu, sanal mağazadaki fiyatların, üye marketlerin raf fiyatları ile birebir aynı olmaları dolayısıyla insanların internetten siparişi tercih ettiğini söyledi. Gündoğdu, bir haftalık kar yağışı süresince gıda ürünlerine yüzde 60, temizlik ürünlerine yüzde 20 ve elektrikli ısıtıcı, eldiven, bot gibi kışlık ürünlerde de yüzde 20 oranında sipariş artışı yaşandığını kaydetti.



