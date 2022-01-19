Kar nedeniyle kapanan otoyolda TIR'lar kontak kapattı, metrelerce kuyruk oluştu: Nurdağı yolunda çalışmalar sürüyor

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Osmaniye’nin Bahçe ilçesi ve Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Otoyolda TIR'lar ve araçlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Nurdağı-Osmaniye yolu trafiğe açılırken, Kavak, Gaziantep-Nurdağı yolunda ise çalışmalar sürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda yapılan çalışmaları inceleyerek, yolun akşama doğru açılacağını söyledi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı ilçesi bölümünde yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolda yüzlerce araç ve araç içerisindeki vatandaşlar mahsur kaldı. Yolun açılması ve yolda mahsur kalanların kurtarılması için il özel idare iş makineleri eşliğinde ilçe jandarma ekipleri, ilçe belediye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan otoyolda oluşan metrelerce TIR kuyruğu drone ile havadan görüntülenirken, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan bölgeye gelerek son durumla ilgili sürücülere bilgiler verdi.

Gaziantep-Nurdağı yolunca çalışmalar sürüyor

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, AA muhabirine, TAG Otoyolu'nda mahsur kalan yüzlerce kişi için ilçedeki taziye evleriyle öğrenci yurtlarını hizmete sunduklarını belirtti.

Kavak, yolda kalanlara sıcak çorba ve yakıt ikmali yaptıklarını söyledi.

Nurdağı-Osmaniye yolunun trafiğe açıldığını ifade eden Kavak, Gaziantep-Nurdağı yolunda ise çalışmaların devam ettiğini kısa sürede yolun trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.

Karayolları ekiplerinin otoyolu açma çalışmaları sürüyor. Karların temizlendiği bölgelerde mahsur kalan tır ve diğer araçlar, bölgeden çıkarılıyor.

Fatma Şahin'den açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı kısmının akşama doğru açılacağını söyledi.

AA’nın aktardığına göre TAG Otoyolu’nun Nurdağı kısmında yapılan çalışmaları inceleyen Şahini 161 iş makinesi, 600 personelle çalıştıklarını belirterek “Hamdolsun sabah hemşerilerimiz uyandığında şehirde sıkışma noktaları açılmıştı, ana arterler temizlenmişti. Şimdi en büyük sorun Nurdağı tarafı. Önde iki tır devrildiği, makas attığı için yolda birikme var” dedi.

Şahin ekmekten çorbaya kadar acil ihtiyaçları karşıladığını belirterek şunları söyledi:

“Çok az kaldı, yaklaşık 1 kilometre var. Öndeki makas atan tır kalktığında seri bir şekilde yol açılacak. Hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Devlet işinin başında. Sosyal medya üzerinden yaratılmaya çalışılan yalan haberlere itibar etmesinler. Devletten gelen bilgiler üzerine hareket etsinler. İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız.”