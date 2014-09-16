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Kar maskesiyle soygun tatbikatı yapan banka personeline polis baskını

Polis banka görevlileriyle görüştükten sonra olay yerinden ayrıldı

16 Eylül 2014 20:26

Kar maskesiyle soygun tatbikatı yapan banka personeline polis baskını

Polis banka görevlileriyle görüştükten sonra olay yerinden ayrıldı

Antalya'da bir banka şubesinin personeli soygun tatbikatı yaptı. Ancak personel 'soygun canlandırması' yapılacağını polise bildirmeyince yanlış anlamalar zinciri başladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Bülent Tatoğulları’nın haberine göre, olay saat 13.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Banka çalışanları bugün öğleden sonra tatbikat yapmak için soygun olduğunu belirten düğmeye bastı. Banka şubesine kar maskeli kişilerin girdiği gören bazı vatandaşlar da polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, banka şubesine ulaşan ekipler, görevlilerden olayın soygun değil tatbikat olduğunu öğrendi.

Polis banka görevlileriyle görüştükten sonra olay yerinden ayrıldı. Banka şubesinin yöneticileri hakkında yanlış ihbardan ve tatbikatı haber vermemekten dolayı yasal işlem yapıldı. 

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