-KAR MASKELİ TACİZ ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Yenimahalle'de kar maskeli olarak girdiği evde üniversite öğrencisine tecavüz etmek isteyen saldırgan, evdeki diğer kardeşin uyanması üzerine kaçtı. Polis, zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde oturan 2 kız kardeşin evine girdiği belirtilen kişi, ayrı odalarda kalan kardeşlerden birine bıçak zoruyla tecavüz etmek istedi. Genç kızın boğazına bıçak dayayan kar maskeli saldırgan, gürültüye uyanan diğer kız kardeşin gelmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Ankara Üniversitesinde okuduğu bildirilen kardeşlerin şikayeti üzerine, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Emniyet yetkilileri evde inceleme yaparken çevrede bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla da maskeli saldırganın kimliğini tespit etmeye çalıştıkları bildirildi.