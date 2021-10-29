Kar maskeli soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürdü; 2 kilo altınla kaçtı

Antalya'da Kepez'de bulunan kuyumcu dükkanına giren kar maskeli soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü öldürüp, yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı.



Saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen olayda, kar maskeli soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü göğsünden vuran vurdu ve yaklaşık 2 kilo altınla kaçtı.



İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.



İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)