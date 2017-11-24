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Kar maskeli soyguncu dehşeti

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de yüzleri maskeli iki kişi, girdikleri evde 48 yaşındaki Tülay Yıldırım'ı bıçak zoruyla tehdit ve darp edip, kolundaki altın künye ile boynundaki kolyeyi gasp ederek kaçtı

24 Kasım 2017 22:31

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de yüzleri maskeli iki kişi, girdikleri evde 48 yaşındaki Tülay Yıldırım\'ı bıçak zoruyla tehdit ve darp edip, kolundaki altın künye ile boynundaki kolyeyi gasp ederek kaçtı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Pamukkale İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1172 Sokak\'ta meydana geldi. Tülay Yıldırım evde tek başınayken, kapı zili çaldı. Kapıyı açan Yıldırım, karşısında kar maskeli 2 kişiyle karşılaştı. Kimliği belirsiz kişiler zorla içeri girip, Yıldırım\'ı önce bıçakla tehdit etti, ardından da darp etti. Şüpheliler, Tülay Yıldırım\'ın, her ikisi de altın olan kolundaki künye ve boynundaki kolye ile cep telefonunu gasp etti. İki şüpheli kaçarken, Yıldırım, olayın şokunu atlatıp, 45 dakika sonra komşularına giderek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Yüzünde darp izleri bulanan Yıldırım ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayı öğrenip eve gelen Tülay Yıldırım\'ın eşi Yahya Yıldırım, yaşananlara tepki gösterdi.

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