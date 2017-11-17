Kar maskeli saldırgan otomobilden inerken vurdu

KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde, Volkan Fidan (33), evinin önüne park ettiği otomobilinden inerken kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısında kolu ve kalçasından vurularak yaralandı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kantarcı Sokak\'ta meydana geldi. Sokak üzerine park ettiği otomobilinden inen araç kiralama işe yapan Volkan Fidan\'a evinin karşısındaki boş araziden kar maskeli bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunlar sol kolu ile kalçasına isabet eden Fidan yaralanırken, kimliği belirsiz şüpheli, bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Volkan Fidan, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Fidan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.



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