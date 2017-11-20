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Kar maskeli erkeğin ellerini bağlayıp balkondan atmaya çalıştığını iddia etti

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde polise başvuran Ç

20 Kasım 2017 20:08

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde polise başvuran Ç.A. adlı kadın, evine giren kar maskeli erkeğin boğazını sıkıp ağzını kapatarak, ellerini bağladıktan sonra balkondan aşağıya atmaya çalıştığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Ç.A.\'nın şüphesi üzerine gözaltına alınan eski eşi, suçlamayı kabul etmedi.
Olay, Saraç İlyas Bey caddesi Bahçe sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evinin terasına çıkan Ç.A., kar maskesi takan, siyah giyimli ve eldivenli bir erkeğin saldırısına uğradı. Şüpheli, boğazını sıkıp ağzını kapattığı Ç.A.\'yı oturma odasına götürdü. \'Ben size ayağınızı denk alın demedim mi\' diyerek Ç.A.\'yı tehdit eden şüpheli, ellerini ve ağzını bağladığı kadının kafasını duvara vurup daha sonra ise balkondan atmaya çalıştı. Şüpheli, kadının yardım çığlıkları üzerine evde bulunan kardeşi A.E.\'nin uyanması üzerine paniğe kapılarak kaçtı.
Polise başvuran Ç.A., eski eşinden şüphelendiğini söylemesi üzerine E.A. gözaltına alındı. E.A. polisteki ifadesinde olay zamanı iş yerinde olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. E.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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