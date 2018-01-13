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Kar küreme araçlarıyla ay yıldız oluşturuldu

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamlarken, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ay yıldız oluşturuldu

13 Ocak 2018 02:58

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamlarken, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ay yıldız oluşturuldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yağışlı havaya karşı önlemlerini aldı. Kocaeli\'de beklenen kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması, buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama yapacak ekipler, teyakkuz halinde. 410 personel, 183 araçla karla mücadele çalışmaları yapılacak. Uluslararası Fuar Merkezi\'nin yanındaki park alanında karla mücadele çalışmalarında kullanılacak kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ay yıldız oluşturuldu.

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