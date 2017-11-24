Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-VAN\'da, fırından ekmek alıp, evine dönen kadın, kar küreme aracının savurduğu kar yığının altında kaldı. Kadının yardımına çevreki esnaf yetişti. Kadın olaydan yara almadan kurtulurken, yaşanan bu olayı işyeri kamerası saniye saniye kaydetti.

Van kent merkezinde dün gece başlayıp, bugün de aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kentte, karla mücadele ekipleri sabah saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri Kale Yolu\'nda çalışma yaparken, ilginç bir kaza yaşandı. Yolu temizleyen kar küreme aracının savurduğu kar kütleleri, fırından ekmek alıp evine dönen kadının savrularak yere düşmesine neden oldu. Araç sürücüsü yan yolda olan kadını fark etmeyi yoluna devam ederken, talihsiz kadın ise bir anda kar kütleleri altında kaldı. Kadının yardımına da çevrede bulunan esnaf yetişti. Hemen kar kütlesi altından çıkarılan kadın yara almadan olaydan kurtulurken, yaşanan bu anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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