-Kar köy yollarını kapattı ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilde 472 köy ve mezra ile 4 ilçenin yolu ulaşıma kapandı. Sakarya Valiliğinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 114 köy yolu ulaşıma kapandı. Sakarya İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. -Zonguldak- Zonguldak'ta etkili kar yağışı, 102 köy yolunda ulaşımı engelledi. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. -Muş- Muş İl Özel İdare Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyhmus Yentür, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 10, Varto ilçesinde 40, Malazgirt ilçesinde 10 ve Bulanık ilçesinde 10 olmak üzere toplam 70 yolun ulaşıma kapalı olduğunu kaydetti. -Kayseri- Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı. -Adıyaman- Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Kenan Doğan, kapanan yollar için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladıklarını kaydetti. Adıyaman genelindeki tüm karayollarının dün itibarıyla açıldığını belirten Doğan, ''Dün tüm yolları açmıştık. Gece tekrar etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yerde yollar kapandı. Şu anda 4 ilçe, 90 köy ve mezranın yolu kapalı durumda. Ekiplerimiz yol açma çalışmalarına başladı'' diye konuştu. -Hakkari- Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışı nedeniyle il genelinde 9 köy ve 23 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. -Çankırı- Çankırı İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, toplam 6 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Açıklamada, kapanan yolların açılması için 1 kar makinesi, 12 greyder, 4 dozer ve 6 kar kamyonu ile 23 ekibin aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. -Bolu- Bolu'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 2 metre 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Bolu'da toplam 17 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. -Trabzon- Trabzon Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz'de bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle toplam 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için Trabzon İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 58 ekip, 40 greyder ve 18 iş makinesiyle karla mücadele çalışmaların aralıksız sürüdürüldüğü öğrenildi. -Karaman- Karaman'da dün gece başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle Karaman'ı Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Karaman-Mersin karayolu Sertavul Geçidi'nde aşırı buzlanma ve tipiden dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekiplerinin, kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.