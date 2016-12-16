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Kar İstanbul'a geri dönüyor

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

16 Aralık 2016 11:14

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle de Anadolu ve Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurdun diğer kesimlerinde hava sıcaklıkları özetle şöyle olacak:

Kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı ve Iğdır ile sabahsaatlerinde Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçecek. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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