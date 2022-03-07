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Kar, İstanbul’a geri dönüyor

Meteoroloji perşembeyi işaret etti

07 Mart 2022 07:13

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul'da kar bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 0 dereceye kadar ineceği tahmin ediliyor.
 
Meteoroloji'nin beş günlük hava durumu tahminine göre, İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. 10 Mart Perşembe günü içi yapılan uyarıda hava sıcaklığının en düşük sıfır, en yüksek ise 4 derece olmasının beklendiği kaydedildi.
 
Türkiye'nin ilk meteoroloji forum sitelerinden olan Hava Forum da şu paylaşımı yaptı:
 
"İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor."
 
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