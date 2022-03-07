Kar, İstanbul’a geri dönüyor

Meteoroloji'nin beş günlük hava durumu tahminine göre, İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. 10 Mart Perşembe günü içi yapılan uyarıda hava sıcaklığının en düşük sıfır, en yüksek ise 4 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin ilk meteoroloji forum sitelerinden olan Hava Forum da şu paylaşımı yaptı:

"İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor."