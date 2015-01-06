Kar geldi, İstanbul ve 9 ilde okullar tatil

İstanbul Valiliği, bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın anaokulları ile ilk, orta ve liselerde 1 gün tatil ilan etti. İstanbul'la birlikte şiddetli kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 ilde daha eğitime ara verildi. Okulların tatil edildiği diğer iller şöyle: Bitlis, Tunceli, Ordu, Bingöl, Afyon, Uşak, Denizli, Kütahya, Balıkesir.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün geceden itibaren başlayan kar yağışının bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla hafif, öğleden sonra ise etkisini artırarak yer yer yoğun olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Bilhassa, öğleden sonra etkisini artırması beklenen kar yağışının ve buna bağlı olarak mevsim normallerinin altında seyredecek düşük sıcaklık, kuvvetli poyraz fırtınası ve akşam saatlerinden itibaren görülecek buzlanma ve don olayının ara cadde ve sokaklar başta olmak üzere araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler ile İstanbul'un özel durumu göz önüne alınarak, herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla anaokulları ile ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime 6 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır."

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar il merkezinde ise etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve merkeze bağlı belde ve köylerde yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Balıkesir

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda ilçe ve çevresinde bu akşamdan itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının etkili olacağının tahmin edildiği ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 06 Ocak Salı ara verildiği bildirildi.

Bingöl

Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okulların 06 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

Öte yandan, Bingöl'de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı kent merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oldu.

Bitlis

Bitlis'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, il merkezi ile bağlı köylerde okulların yarın ve çarşamba günleri tatil edildiği belirtildi.

Öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması amacıyla eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının kaymakamlıklar tarafından alınacağı ifade edildi.

Denizli

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı özellikle kent merkezinde çok etkili oldu. İlk ve orta dereceli okullar yarın (Salı) bir günlük tatil edilirken, kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç ile belediye otobüsleri de yollarda kaldı. Yolcular mahsur kaldı. İş makinelerinin kar temizleme çalışması yapmasının ardından otobüsler yollarına devam etti.

Kütahya

Kütahya il merkezi ve bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kapsamındaki öğrenciler ile birleştirilmiş sınıflı köy okullarında eğitime 06 Ocak Salı ara verildi.

Öte yandan Tavşanlı ve Gediz ilçelerinde ise tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Ordu

Ordu'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

İl Mili Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam edem kar yağışı sonucu Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında, Kabadüz ilçesinin Yokuşdibi ve Derinçay, İkizce ilçesinin Özpınar, Devecik, Yoğunoluk, Kaynartaş, Şenbolluk mahallelerinde, Çaybaşı ilçesinin merkez hariç tüm mahalleleri ile Akkuş ilçesinde Akkuş Yatılı Bölge Ortaokulu hariç merkez ve tüm mahallelerde eğitime 6 Ocak Salı günü ara verildiği belirtildi.

Tunceli

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Ocak'tan itibaren Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde 2, Ovacık ve Mazgirt ilçelerinde 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Ocak'tan itibaren Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe merkezleri ve köylerindeki tüm okullarda 2, Ovacık ve Mazgirt ilçe merkezleri ve köylerindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği belirtildi.

Tunceli il merkezi ve Çemişgezek ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, merkezde ve Pertek ilçesinde eğitime devam edildiği kaydedildi.

Uşak

Uşak Valiliği; soğuk hava ve beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların yarın (salı) tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelinde idari izinli olduğu açıklandı.