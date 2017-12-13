Kar gecikti, çiftçiyi 'zirai don' korkusu sardı

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ Türkiye\'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Sivas\'ta, kar yağışının olmaması ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle zirai don tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Sivas\'ta, yaklaşık 11 milyon dekarlık alanda tarımsal faaliyet yürütülüyor. Yaklaşık 3 milyon dekarlık alanda yapılan buğday üretimiyle Konya ve Ankara\'nın ardından üçüncü sırada yer alan Sivas\'ta hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışının olmaması zirai don tehlikesini gündeme getirdi. Ekili arazilerde filizlenme görüldüğü için, sıfırın altında seyreden arazilerde \'ayaz yakması\' olarak tabir edilen don tehlikesi gündeme geldi. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ DHA\'ya yaptığı açıklamada 2016 ve 2017 yılının mevsimsel açıdan sıkıntılı geçtiğini söyledi.

Kış aylarında olunmasına rağmen henüz yeterli oranda kar yağışı olmayışının tarım üzerindeki etkisine değinen Çetindağ \"Aralık ayında olduğumuz halde şu anda hala kar yok. Bizim İç Anadolu bölgemiz soğuk bir iklim ve karın olması lazım. Bizim bölgemiz diğer bölgeler gibi sürekli yağış alan bir yer değil. Yağmur yağması ve kışın karın yağması bunu bir yıl idare ediliyor. Ama iki yıldır Sivas\'a pek kar yağmıyor. İç Anadolu\'ya kar yağmayınca bu da bizi çok olumsuz etkiliyor. Bu kuraklığın en büyük sebeplerinden biridir. İklim şartlarının değişmesinden dolayı İç Anadolu bölgesi büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bunun bizim çiftçimize olumsuz yansımaları oluyor. 2018 yılı galiba sıkıntılı günlerle başlayacak. Çifçimiz sıkıntıya düşecek, ekonomimiz sıkıntıya düşecek, iklim şartlarından dolayı büyük bir sıkıntı yaşanabilir. Sivas ve İç Anadolu\'nun tamamı tarımla uğraşıyor. Bu bölge Türkiye ve dünyayı besliyor. Eğer burada sıkıntılar başlarsa Türkiye genelinde sıkıntı başlayacak. İnşallah bizim isteğimiz bol yağmurlu, yağmur olmasa da bizim burada karın bol olması lazım ki önümüzdeki yıllarımızı daha rahat geçirelim. Şu anki araştırmamıza göre henüz bir sıkıntı gözükmüyor. İleri tarihe bakarsak kar yağmazsa sıkıntının başlayacağı görünüyor. İnşallah böyle bir şey olmaz.\" dedi.

\'KAR YAĞMAZSA ZİRAİ DON OLACAK\'

Tarım arazilerinde zirai don olmaması için kar yağışının önemli olduğunu belirten Çetindağ, karla kaplanacak tarlaların yaza kadar ekili araziler için bir koruma görevi yaptığını belirtti. Çetindağ, \"Şu an için zirai don yok. Ama mevsim bu şekilde giderse zirai don olacak. Çünkü bizim burada iklim çok sert olduğu için soğuk hava nedeniyle zirai don oluşuyor. Karın yağması araziyi örtüyor. Kar bitkinin üzerini örttüğü için bahara topraktan rahat bir şekilde çıkıyor. Karın önemi burada belli oluyor. Kar yağışı olmaması, karın toprağa yorgan görevi yapamamasından dolayı şu anda zirai dona doğru gidiliyor. Bunun bir önlemi de yok. Tek önlemimiz biran önce karın yağması ve toprağımıza yorgan görevini yapıp bahara hazır olmasıdır. Bu şekilde giderse sıkıntı olacak.\" şeklinde konuştu.

Sivas\'ta çiftçilikle uğraşan İsmail Doğruyol ise kar yağışı olmayışının çiftçileri olumsuz etkilediğini belirterek, \"Sıkıntılı bir sezon geçeceğe benziyor. Güz döneminde yeterli yağmur yağmadı. Bu çiftçiler için mevsimin kötü olduğunu gösteriyor. İnşallah kar biran önce yağar ve mevsim düzelir\" dedi.



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