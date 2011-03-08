-KAR FIRTINASI UÇAK DÜŞÜRDÜ QUEBEC (A.A) - 08.03.2011 - Kanada'nın Quebec eyaletinin güneyinde etkili olan kar fırtınası 4 kişilik bir uçağın düşmesine neden oldu. Uçakta bulunan iki kişiden biri ölürken, diğeri yaralı olarak kurtarıldı. Nova Scotia'nın başkenti Halifax'tan Quebec'e gitmek üzere dün havalanan Diamond DA-40 tipi özel uçaktan, Kanada-ABD sınırındaki Somerset'te acil yardım çağrısı alındı. Somerset'in bağlı olduğu Maine Emniyet Birimi'nden Steve McCausland, çağrı üzerine bölgedeki Kanada birliklerinin uyarıldığını açıkladı. Nova Scotia'nın Greenwood Askeri Üssü'nden 1 adet Cormorant kurtarma helikopteri ile birlikte havalanan askeri Herkül uçağı, enkazın yerini belirledi. Olay yerine inen kurtarma ekipleri, 70 santimetreyi geçen karla kaplı alanda sabaha kadar süren çalışmanın ardından, enkazdan bir ceset ve bir yaralı çıkardı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Eyalette etkili olan kar fırtınası nedeniyle birçok okul ve resmi daire tatil edildi. Ekiplerin anayolları açık tutmaya gayret etmelerine rağmen, birçok yol ulaşıma kapalı bulunuyor.