‘Kâr etmeden satmayacağım demek lüks’

Altı aydır kriz tedbiri uyguladıklarını belirten Ahmet Zorlu, “Şimdi 3. Dünya Savaşı çıktı. Et derdinden vazgeçip, can derdine düşmek lazım” dedi.



Zorlu Holding’in patronu Ahmet Zorlu, 6 aydır kriz tedbiri uyguladıklarını belirterek, “Şimdi 3. Dünya Savaşı çıktı. Et derdinden vazgeçip, can derdine düşmek lazım. ‘Kâr etmeden satmayacağım’ lüksü yok” dedi.



Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, geçen yıl grup olarak 6 milyar dolar ciro elde ettiklerini ve hedeflerini tutturduklarını söyledi. CNBC-e televizyonuna açıklamalarda bulunan Zorlu, “Krizin etkisi olmadı. Geçen yıl tekstil, elektronik ve enerjide yüzde 5, beyaz eşyada yüzde 10 büyüdük” dedi.



Zorlu şunları söyledi: “Bu yıl yine 2008’in hedeflerini koyduk. Dünyada savaşın şiddetlendiğini gördük ve bütçeyi ona göre hazırladık. İlk aya bakınca elektronikte iyiyiz, LCD’de yüzde 15’lik bir artışımız var. İlk çeyrekte korktuğum büyük düşüşler olmadı. İnsanlar elinde stok tutmak istemiyor. Biz bunu ihracatta avantaja çevirebiliriz. Biz de yüzde 40-50 kaybedersek bu Türkiye için büyük kayıp olur. Küçük kıyamet kendini gösteriyor ama bizde çok büyük düşüşler yok.”



Enerjide bu yıl yüzde 30 büyüme



Enerjide bu yıl yüzde 30 büyüme öngördüklerini kaydeden Zorlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerjide ağırlıklı olarak organik olarak büyüyeceğiz; 550 milyon dolarlık yatırımımız sürüyor. Rüzgar ve jeotermalde kapasite artıracağız. Bizim 1 milyar dolara yakın Rusya’da enerji yatırımımız var; onun yüzde 90’ı bitti. Bu yıl 300 milyon dolar Osmaniye’ye, 200 milyon dolar Kızıldere-Sarayköy’e, 150 milyon dolar da İkizdere’ye olmak üzere toplamda 600-700 milyon dolar yatırım yapacağız. 3-4 yılda Türkiye, Rusya ve İsrail’de enerji yatırımlarımız 5 milyar doları bulur. Gayrimenkul ve enerji sektöründe büyümeyi devam ettireceğiz.”



Karayolları arazisinde inşaat Nisan’da başlıyor



Zorlu, Karayolları arazisindeki projeler için Mart ayında ruhsat alacaklarını ve Nisan başında inşaata başlayacaklarını söyledi. Ahmet Zorlu, “Kongre merkezi ve alışveriş merkezini 2010 yılına yetiştirmek istiyoruz. Projede otel ve rezidans kısmı 2011’de tamamlanır. Biz yeşili bol, kültür parkı gibi bir tesis kazandırmak istiyoruz” dedi.



LCD modülünü kendimiz üreteceğiz



LCD’de cam üretiminde treni kaçırdıklarını ifade eden Zorlu, “Modül dediğimiz camı alıp arkasındaki bütün elektronik aksanın takılmasıyla ilgili projeyi başlattık ve 50 milyon dolar yatırım yaptık. Şu anda deneme çalışmaları yapıyoruz. 2009’un ilk yarısından sonra ayda 100 bin modülü biz üretmeye başlayacağız” diye konuştu.



6 aydır kriz tedbirleri uyguluyoruz



Fırtınanın olduğu yerde kimse ben etkilenmedim diyemez” diye konuşan Ahmet Zorlu şunları kaydetti: “Dünyadaki kriz, sanal krize dönüştü. Bugün, yarın, iki ay sonra düzelecek denmesin. Türkiye bunu daha erken anlasaydı, bu kadar sıkıntıya girmezdik. Biz altı aydır şirketlerde tedbirimizi aldık. Yeni pazar arayışı, kapasiteyi rantabl kullanma önlemlerimiz arasında. Bütün argümanları kullandık. İki yıl önce 105 ülkeye ihracat yapıyorduk şu anda 122’ye çıktı. Nerede boşluk varsa, orayı dolduracaksın. ‘Rusya’da niye fabrika kuruyorsun’ diyorlar. Rakiplerim orada kuruyordu. Kuramasaydık biz o pazarda olmayacaktık.



Şimdi 3. Dünya savaşı çıktı



Babam ‘Dolap dönsün, insanlar işsiz kalmasın’ derdi. ‘Şunu kazanacağım’ zamanı değil, önemli olan sürdürebilmek. Et derdinden vazgeçip can derdine düşmek lazım. ‘Kâr etmeden satmayacağım’ lüksü yok. Şimdi 3. Dünya Savaşı çıktı. Şu anda can malın yongası. Malımızı ayakta tutmak için hepimizin el birliğiyle çalışması gerekir. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Korkmayalım ama çalışalım.”



IMF ile işbirliğine bir an önce gidilmesi gerektiğine dikkat çeken Zorlu, Türkiye’nin menfaatlerinin de gözetilmesi gerektiğini ifade etti.