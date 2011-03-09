-KAR EĞİTİM VE YAŞAMI AKSATIYOR BOLU (A.A) - 09.03.2011 - Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu genelinde taşımalı eğitim veren okullar ile Çorum'a bağlı Sungurlu ve Oğuzlar ilçesinde eğitime ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde taşımalı eğitim gören öğrenciler ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin bugün ve yarın izinli sayılacakları bildirildi. Çorum'da da yoğun kar yağışının etkili olduğu iki ilçede eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sungurlu ilçesinde bugün, Oğuzlar ilçesinde bugün ve yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. -ÇANAKKALE'DE KAR YAĞIŞI- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla, çok sayıda tır yolda bekletiliyor. Ayvacık ile Küçükkuyu karayolunun Hasanobası mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, akşamdan bu yana Çanakkale ve İzmir güzergahlarına gitmek isteyen tırların geçişlerine izin verilmiyor. Bölge trafik ekipleri tarafından bekletilen tırların sayısı, Küçükkuyu'da yaklaşık 150'yi buldu. Geçiş izni verilmesini bekleyen Bulgaristan uyruklu Anton Tonev ise tırında, beklemeyi zevkli hale dönüştürdü. Aracındaki uydu antenini aynaya bağlayan Tonev, Bulgaristan'daki TV kanallarını izleyerek vakit geçirdi. -FIRTINA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR- Marmara Denizi'nde 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli poyraz, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, telsiz anonslarıyla boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde bulunan küçük tonajlı gemileri, boğazlardan geçmemeleri yönünde uyarmaya devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri, Marmara'da fırtınanın Perşembe gününe kadar etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden, ancak saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan Poyraz ve yer yer 3 metreyi aşan dalgalar nedeniyle yollarına devam edemeyen 11 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünün ve meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak, rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerine çevirerek demirledi. Hava koşullarının iyileşmesi için dünden beri Şarköy'de demirli bekleyen 12 geminin de aralarında bulunduğu toplam 23 gemi, geceyi Şarköy sahillerinde geçirmek zorunda kaldı. Şiddetli poyraz Şarköylü balıkçıları da etkiliyor. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak dün denize açılmayan balıkçılar, bugün de balığa çıkamadı. Fırtına nedeniyle Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığınan balıkçı tekneleri de hava koşullarının düzelmesini bekliyor. -MİNİBÜS DEVRİLDİ- Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Günay Başaran'ın (37) kullandığı 16 CEZ 38 plakalı minibüs, Samanlı Mahallesi girişinde, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada, minibüsün altında kalan sürücü Günay Başaran olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan Osman Baktaş, Emrah Tuna, Ayhan Akman, Orhan Ateş, Davut Yıldırım, Sebahattin Balkan, Sefer Yılmaz ve İsmail Coşkun ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada, çevredeki görgü tanıkları kazanın yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması yüzünden meydana geldiğini söyledi. -ANKARA'DA AMATÖR SPORA KAR TATİLİ- Ankara'da yoğun olarak devam eden kar yağışı sporu da etkiledi. Bugün yapılması gereken salon sporları maçları bir gün, amatör futbol ve okul sporları müsabakaları ise pazartesi gününe kadar ertelendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Sağlam, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün yapılması gereken tüm salon spor müsabakalarının ertelendiğini söyledi. Sağlam, salon sporları maçlarının 1 gün, okul futbol ve amatör futbol karşılaşmalarının ise pazartesi gününe kadar ertelendiğini belirtti. Sağlam, sahaların müsabaka yapmaya elverişli hale getirebilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.