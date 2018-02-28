Kar çiçekleri erken açtı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- İLKBAHARIN müjdecisi olarak bilenen kar çiçekleri Erzurum\'un Oltu ilçesinde bir ay erken açtı. Çiçekleri görenler şaşırdı.

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle açan kar çiçekleri yöre halkını şaşırttı. Kar çiçeklerinin her yıl Mart ayının sonlarında açmaya başladığını belirten Sancak Bektaş, \"Oltu meralarını süsleyen kar çiçekleri bize baharı erken müjdeledi. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştik. Bahar geldi diye sevinelim mi yoksa doğanın dengesi bozuldu diye üzülelim mi? Geçen yıllara nazaran bu yıl havalar çok sıcaktı\" diye konuştu.

Erken açan kar çiçekleri Oltu meralarını süslemeye başladı.



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