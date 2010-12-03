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Dünya

Kar Avrupa'yı esir aldı

Yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığı Avrupa'nın kuzey kesimlerinde günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

03 Aralık 2010 02:00

T24 - Yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığı Avrupa'nın kuzey kesimlerinde günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

AVRUPA KAR ALTINDA  - FOTO GALERİ




Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece seyrettiği Polonya'da sekiz kişi soğuktan öldü. Orta Avrupa'da beş, İngiltere'de de iki kişi hayatını kaybetti.

Londra'da Gatwick havaalanı cuma sabahına kadar kapalı. Fransa ve Almanya'da da çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

İngiltere ile Fransa ev Belçika arasında hizmet veren Eurostar seferleri yarı yarıya azaltıldı.

Alçak basıncın Batı Avrupa üzerinde yavaş ilerlemesi nedeniyle dondurucu koşulların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

İsviçre ulusal meteoroloji merkezinden Heinz Maurer, ''Atlas okyanusunun doğusunda alışık olunmadık derecede soğuk hava var. Bu da Akdeniz'den gelen sıcak hava dalgasıyla buluşunca kara neden oluyor'' dedi.

İngiltere'de Gatwick Havaalanı'nın yanısıra Durham Tees Valley, İskoçya'da Edinburg ve Dundee, İsviçre'de Cenevre Fransa'da da Lyon-Bron havaalanları çarşamba günü hizmet vermedi.

Fransa Havacılık yetkilileri, havayolu şirketlerinden Paris Charles de Gaulle'den seferlerini yüzde 25, Orly'den de yüzde 10 oranında azaltmasını istedi.

Yine Fransa'da kamyonların trafiğe çıkmasını yasaklanması nedeniyle 7 bine yakın kamyon gece boyunca park alanlarında bekledi. Almanya'da ise yüzlerce yol kazasının yaşandığı bildiriliyor.

Polonya'da polis devriyeleri evsizleri sokaklardan toplayarak sığınaklara götürürken, sekiz evsizin dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.


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