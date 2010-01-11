Kar, Avrupa'da yaşamı felç ediyor

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İsviçre'de havalimanında binlerce yolcu mahsur

İsviçre'de havalimanında binlerce yolcu mahsur

İngiltere yüzyılın 'kara kış'ını yaşıyor

İspanya'nın güneyinde sel, kuzeyine kar uyarı İspanya'nın güneyinde sel, kuzeyine kar uyarı

Fransa'da ülkenin güneydoğusu kara teslim oldu

Almanya'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt Havaalanında bugün şu ana kadar 33 inişin ve 28 kalkışın iptal edildiği bildirildi. Hava alanındaki tüm pistlerin açık olmasına rağmen, seferlerde en az yarımşar saatlik gecikmeler meydana geldiği kaydedildi.Seferleri iptal edilen çoğu yolcu çeşitli otellere yerleştirilirken, havaalanına konulan yaklaşık 400 portatif yataktan 100'ünün de kullanıldığı ifade edildi.Almanya'yı etkisi altına alan "Daisy" adlı soğuk hava dalgası, ülkenin kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde tren seferlerini de etkiledi.Stralsund ve Anklam kentleri arasında dün geceden bu yana 2 trende mahsur kalan 44 yolcunun kurtarıldığı belirtildi.İsviçre'nin Cenevre kentindeki uluslararası havaalanının aşırı kar yağışı nedeniyle kapandığı, binlerce yolcunun mahsur kaldığı bildirildi.Havaalanı sözcüsü, ekiplerin bütün gece pistleri temizlemek için çalıştığını, seferlerin normale dönmesi için gereken bütün çabanın sarf edildiğini söyledi.Sözcü, 1985'ten beri bu kadar şiddetli yağışın görülmediğini, karın kamyonlarla havaalanı dışına taşındığını, yağışın meteorolojik tahminlerin çok üzerinde kaydedildiğini ifade etti.İsviçre'nin bir diğer büyük havaalanı Zurih-Kloten'de ise seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtiliyor.Avrupa'nın genelini etkileyen kar, İngiltere içinde yüzyılın en çetin kış günlerinin yaşanmasına neden oluyor. Hava sıcaklığının -22 dereceye düştüğü İngiltere'de Başbakan Gordon Brown, soğuk hava ve olumsuz koşullara rağmen ısınmayla ilgili bir sorun yaşanmayacağını, gaz dağıtımının etkilenmeyeceğinin ifade etti.Havayolu taşımacılığının İngiltere'de de etkilendiği, Britanya Havayolları'nın 54 uçuşunun iptal edildiği, pekçok uçuşta da rötor yaşandığı belirtildi.Hollanda'da ise buz kırma gemilerinin, Twente Kanalı'nda ve Almelo ile Enschede limanlarına giden deniz yollarında gibi rotalarda olası bir buzlanmaya müdahele etmek üzere hazır bulunduğu ifade edildi.İspanya'nın kuzeyi için daha fazla kar yağışı beklendiği açıklanırken, ülkenin güneyini ise su baskınları vurdu.Fransa'nın da kış şartları nedeniyle yaşanacaklara karşı hazırlıklı olduğu belirtilirken, Meteo France kanalının Fransızları sık sık yoğun kar yağışı için hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.Özellikle Fransa'nı güneydoğusunda elektrik kesintisi ve ulaşımda yaşanan rötarlardan etkileniyor.Lyon, Brest and Paris'te onlarca uçuş iptal edilirken, Akdeniz kenarında bulunan bölgede 7 bin 500 eve elektrik aktarılamadığı ifade edildi.