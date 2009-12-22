Kar, Avrupa'da 90 can aldı

Tüm Avrupa’yı etkisi altına alan ve 90 kişinin yaşamına mal olan kar fırtınaları ve dondurucu hava, etkisini günden güne artırarak sürdürüyor.



Avrupa’nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken, Fransa, Almanya, Hollanda, Portekiz ve İspanya’da birçok otoyol trafiğe kapandı.



- Polonya’da gece -33 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı yüzünden donanların sayısı 42’ye yükseldi. Sıcaklığın eksi 20 dereceye düştüğü Polonya’da polis, halktan evsizlere yardımcı olmalarını istedi. Ölenlerden çoğunun evsizler olduğu açıklandı.



- Ukrayna’da soğuklar 27 kişinin ölümüne neden oldu.



- Almanya’da kar yağışının neden olduğu kazalarda 6, Avusturya’da 3 kişi hayatını kaybederken, Fransa’da 2 evsiz öldü.



- Macaristan’da 5 gündür süren dondurucu soğuklarda 3 kişi öldü.



- Fransa’da 2 milyon kişi elektriksiz kalırken, Fransız sivil havacılık kurumu, havayolu şirketlerinden kar yağışı nedeniyle uçuşlarının yüzde 20’sini iptal etmelerini istedi. Paris’te buzlanma nedeniyle bir arabayla bir trenin çarpışması sonucu 36 kişi yaralandı. Marsilya’da evsiz bir Polonyalı ölü bulundu.



- Belçika-İtalya arası tren seferleri, rayların buzlanması nedeniyle ertelendi.



- Sicilya’da Savunma Bakanlığı tarafından kaldırılan helikopterler acil yardıma ihtiyacı olanlar için tahsis edildi.



- Finlandiya’da buzlanan yollar yüzünden en az 4 kişi öldü.



- İspanya’da şiddetli kar yağışı karayolu ve tren seferlerini altüst ederken yüzlerce uçuş da iptal edildi.



- İngiltere ile Fransa arasında, Manş denizinin altından yapılan tren seferleri de hava koşulları nedeniyle durdu.



- Bulgaristan’da da hayatı olumsuz etkileyen aşırı soğuklarla birlikte yağan kar ülke genelinde 130 yerleşim yerinin elektriksiz kalmasına yol açtı. Yağışlar yüzünden Balkan Dağı’nın Kotlenski ve Dülinski geçitleri geçici olarak trafiğe kapatıldı.



- Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te meydana gelen tren kazasında 52 kişi yaralandı.