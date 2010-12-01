T24 LogoT24 Logo
Dünya

KAR AVRUPA'DA 4 HAVAALANINI KAPATTI CENEVRE (A.A)

01 Aralık 2010 13:24

-KAR AVRUPA'DA 4 HAVAALANINI KAPATTI CENEVRE (A.A) - 01.12.2010 - Avrupa'nın batısını etkisi altına alan şiddetli kar yağışı nedeniyle Batı Avrupa'daki 4 havaalanı hava trafiğine kapatıldı Avrupa hava trafik kontrol yönetimi Eurocontrol'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin en işlek havaalanlarından biri olan Gatwick, İskoçya'nın Edinburg, Fransa'nın güneyindeki Lyon-Bron ile İsviçre'nin en büyük ikinci havaalanı olan Cenevre havaalanlarının, uçak pistlerindeki kar temizleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tegel ile İspanya'nın kuzeyindeki bir havaalanında uçak seferlerinin ertelendiğine ilişkin bilgiler geldiği belirtildi. İsviçre meteoroloji ajansı Meteosuisse, merkezi, Avrupa'nın batısında bulunan alçak basınç cephesinin doğuya kayışının yavaş olması nedeniyle bugün gün boyunda kar yağışının devam edeceğini duyurdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24