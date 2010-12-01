-KAR AVRUPA'DA 4 HAVAALANINI KAPATTI CENEVRE (A.A) - 01.12.2010 - Avrupa'nın batısını etkisi altına alan şiddetli kar yağışı nedeniyle Batı Avrupa'daki 4 havaalanı hava trafiğine kapatıldı Avrupa hava trafik kontrol yönetimi Eurocontrol'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin en işlek havaalanlarından biri olan Gatwick, İskoçya'nın Edinburg, Fransa'nın güneyindeki Lyon-Bron ile İsviçre'nin en büyük ikinci havaalanı olan Cenevre havaalanlarının, uçak pistlerindeki kar temizleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tegel ile İspanya'nın kuzeyindeki bir havaalanında uçak seferlerinin ertelendiğine ilişkin bilgiler geldiği belirtildi. İsviçre meteoroloji ajansı Meteosuisse, merkezi, Avrupa'nın batısında bulunan alçak basınç cephesinin doğuya kayışının yavaş olması nedeniyle bugün gün boyunda kar yağışının devam edeceğini duyurdu.