Kar altındaki Nevşehir, bir başka güzel

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Karla birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı. Nevşehir Kalesi\'ni çevreleyen bölgede bulunan yer altı şehir yerleşimi ve şehir merkezinin değişik noktalarında bulunan park ve bahçeler, kar örtüsüyle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı ile birlikte Kapadokya\'da bulunan peribacaları da beyaza büründü, doyumsuz manzara ortaya çıktı. Nevşehir eski Belediye Başkanı Hasan Ünver de Kapadokya\'da çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.



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