Kar altındaki mücadelede kazanan yok

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, evinde Sivasspor ile karşılaştı. Karlar altında ve zor şartlar altında oynanan karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Edin Visca ve Nacer Cadhli ile yedek kulübesine çekilen Fredrik Gulbrandsen'in yerine Danijel Aleksic, Enzo Crivelli ve Demba Ba ilk 11'de görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Mert Günok ve Junior Caiçara da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Turuncu-lacivertli ekip; Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Sivasspor ise sahaya Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare 11'i ile çıktı.

Mücadeleden önce Başakşehir'de kar yağışı şiddetini arttırdı. Karşılaşmanın 4. dakikasında hakem Alper Ulusoy, maç topunun değişmesini istedi. Bu dakikadan sonra oyun turuncu topla devam etti.

38. dakikada Medipol Başkaşehir öne geçti. Sivasspor kalecisi Ali Vural Şaşal'ın topu iki kez eline alması sebebiyle Medipol Başakşehir, rakip ceza sahası içinden çift vuruş kazandı. Deniz'in dokunduğu topa Aleksic sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

42. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Rafael'den topu kapan Gradel sol taraftan ön direğe ortasını gönderdi. Hakan Arslan zor pozisyonda topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da karın etkisi devam etti. 84. dakikada Başakşehir'den Demba Ba topu kafayla ağlara yolladı ancak hakem, pozisyonda faul olduğu gerekçesi ile golü iptal etti. Başka da gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu skorun ardından Başakşehir 23 puanla 11. sıraya, Sivasspor da aynı puanla 10. sıraya yükseldi.