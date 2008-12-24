Kar altında 3 gün!

Kanada basınında çıkan haberlere göre, kurtarma ekipleri dondurucu soğuk altında 3 gün geçiren Donna Molnar'ı canlı ve hala bilinci yerinde bulunca şoke oldular.Aracıyla Cuma günü kara saplandıktan sonra ortadan kaybolan 55 yaşındaki Molnar'ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.Polis köpeği Ace sayesinde Pazartesi günü Molnar'ı aracından birkaç yüz metre uzakta, üzerinde sadece bir anorakla bulunan Ray Lau, yüzü hariç bütün vücudu karla kaplı kadını canlı görünce çok şaşırdığını belirtti.Hipotermi tedavisi süren kadının hayatta kalmasını karın soğuğu yalıtıcı etkisinin sağladığı tahmin ediliyor.Son günlerde Kanada ve ABD'nin kuzeyini etkileyen şiddetli kar yağışı ve aşırı sert kış koşulları, özellikle ulaşımı ve binlerce haneye elektrik verilmesini engelliyor.