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Kaputaş Plajı'nda yaz sürüyor

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'ndeki ünlü Kaputaş Plajı, yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğramaya devam ediyor

27 Eylül 2017 14:19

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'ndeki ünlü Kaputaş Plajı, yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğramaya devam ediyor. Tatilciler turkuaz renkli denize girip, güneşin tadını çıkarıyor.
Dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Kaş\'a bağlı Kalkan Mahallesi\'ndeki Kaputaş Plajı, yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Kaputaş\'ta turistler deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. Denizin turkuaz ve mavinin farklı tonlarına büründüğü plajda, saat 09.00\'dan 17.00\'ye kadar yoğun insan sirkülasyonu yaşanıyor.
Kaputaş Kanyonu\'nun ağzındaki plaja önceleri 193 merdivenle inilirken, plajı işleten Kaş Belediyesi\'nin yaptığı düzenlemeyle bu sayı 141\'e düşürüldü. Bu durum plaja gelen tatilci sayısının artmasına da olumlu yansıdı.

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