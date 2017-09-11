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Kaptı ama polisten kaçamadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, belindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye giden 37 yaşındaki Nazlı Nizamoğlu'nun çantasını kapıp kaçan Ümit Kök, polis ekiplerince yakalandı

11 Eylül 2017 19:19

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, belindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye giden 37 yaşındaki Nazlı Nizamoğlu\'nun çantasını kapıp kaçan Ümit Kök, polis ekiplerince yakalandı.
Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak\'taki olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Belindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmek içinde evden ayrılan Nazlı Nizamoğlu\'nun yanına elektrikli bisikletle yaklaşan bir kişi, kadının omzundaki çantayı alıp kaçtı. Kadının bağırıp yardım istemesi üzerine çevredekiler polise haber verdi.
Bölgede inceleme yapan polis, kısa süre sonra şüpheli Ümit Kök\'ü olay yerinin 2 sokak ilerisinde yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve bisiklette yapılan aramada, Nazlı Nizamoğlu\'na ait çantanın yanı sıra bir de bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit Kök,  Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği\'ne götürüldü.

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