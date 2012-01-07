-Kaptanı Peyron dünyayı 45 günde dolaştı BREST (A.A) - 07.01.2012 - Fransız gemi kaptanı Loick Peyron, dünyayı 45 gün, 13 saat, 42, dakika 53 saniyede dolaşarak, dünyayı gemiyle dolaşma rekorunun yeni sahibi oldu. Banque Populaire V adlı gemisiyle Fransa'nın Breast limanına dün akşam gelen Peyron ve mürettebatı, 48 gün, 7 saat, 44 dakika 52 saniyelik eski rekorun sahibi Fransız gemi kaptanı Franck Cammas'ın rekorunu 3 gün farkla kırarak dünyayı gemiyle en hızlı dolaşan gemi kaptanlarına verilen Jules Verne Ödülünü kazandı. Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy, limana gelişinin ardından Kaptan Peyron'u telefonla arayarak başarısından dolayı kutladı. Peyron rekoru kırdıktan sonra yaptığı açıklamada, ''Üstünüzden yük kalkıyor. İyi yapılmış bir işin ardından ortaya çıkan coşku ve tatmin duygusunu hissediyorsunuz. Çok gururluyuz ancak hız yüzünden çok yorulduk. Kımıldamayan bir yatağın keyfini çıkaracağız ve kafamızı yastığa vuracağız'' dedi.