Kaptandan eylemcilere anons: Binmeyin batarız



İstanbul'da Kadıköy'den Karaköy'e geçmek isteyen kalabalık grubu şehir hatları vapuru kaptanı uyardı.

Taksim'e geçmek isteyen bin kişiden gazla kalabalık grup, şehirhatları vapuruna yönelince vapur kaptanı '1200'den fazla kişi binmesin batarız' diye yolcuları uyardı. Vapur daha sonra yolcusunu alarak Karaköy'e doğru hareket etti. Kadıköy'de iskelede kalanlar ise çarşıya doğru yürüyüşe geçti.

Vapurun Karaköy'e vardı. Karaköy'de toplanan kalabalığın Taksim'e çıkmak için gelen vupuru beklediği belirtiliyor.