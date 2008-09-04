Kaptan transferleri cep yakıyor

Armatörlerin son yıllarda sıkıntı yaşadığı gemi adamı sorunu yaz döneminde had safhaya çıktı. Gemilerini demirde bekletmek istemeyen firmalar, başka şirketlerin gemisindeki personeli daha yüksek maaşlarla transfer etmeye başladı. Zabitler de yüksek maaşı ve zamanında ödeyecek firmaları tercih etmeye başladı.



Türk bayraklı gemiye haksız rekabet



Gemilerde çalışacak kaptan, çarkçıbaşı ve vardiya zabiti bulmakta sıkıntı yaşanırken, yeni mezun güverte ve makine zabitlerinin bedelli askerlikten yararlanmak için yabancı bayraklı gemileri tercih etmesi, Türk bayrağında gemi işletenleri haksız rekabete sürüklüyor. Yalnızca bu bile, bayrak seçimini etkileyecek gibi gözüküyor.



Türk bayraklı gemilerin gemi adamı sıkıntısının zaman içinde daha da büyüyeceğini dile getiren sektör temsilcileri soruna bir çözüm arıyor.



‘Armatörler elini taşın altına sokmalı’



Gemi adamı yetiştirilmesi için armatörlerin bir bütçe ayırması ve armatörlerin de elini artık taşın altına koyması gerektiğine dikkat çeken Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Kaptan Özkan Poyraz, “Armatörlük firmaları kurumsallaşmadıkça, armatörler bir birlik olarak gemi adamı eğitimi için bir havuz oluşturmadıkça, kamu olarak bütünüyle bu soruna çözüm üretmemiz çok zor” diyerek personel sıkıntısı yaşayan sektöre işbirliği çağrısında bulunuyor.

