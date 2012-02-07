-Kaptan Schettino'nun ev hapsi devam edecek ROMA (A.A) - 06.02.2012 - İtalya'nın batısındaki Toskana bölgesi açıklarında kayalıklara çarparak kaza yapan Costa Concordia gemisinin kaptanı Francesco Schettino'nun ev hapsinin devamına karar verildi. Grosetto Cumhuriyet Savcılığının kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanıp cezaevine gönderilmesini istediği ancak Grosetto sorgu hakimi tarafından ev hapsinde tutulması kararlaştırılan kaptan Schettino'nun tutuklanması için Floransa mahkemesine yaptığı itiraz kabul edilmedi. Floransa mahkemesi, bu kararla kaptan Francesco Schettino'nun, Meta di Sorrento'daki ev hapsinin devam etmesini onaylamış oldu. Savcılık makamının, Schettino için birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermeden 15 yıl, gemi kazası için 10 yıl, ölen her bir yolcu için 8 yıl, gemiyi insan varken terk etmesi ve neden olduğu diğer etkiler hesaba katıldığında toplamda 2 bin 697 yıl hapis cezası istediği de basına yansımıştı. ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4 bin 234 kişiyle 13 Ocak Cuma günü yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden, kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, yerel saatle 21.42'de Toskana Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak, yan yatmıştı. Gemi halen adanın yakınlarındaki sığ sularda yarı batık halde bulunuyor.