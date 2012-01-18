-Kaptan Schettino ev hapsine alındı ROMA (A.A) - 18.01.2012 - İtalya'nın Toskana bölgesi açıklarında Cuma günü kaza yapan ''Costa Concordia'' adlı kruvaziyer gemisinin kaptanı Francesco Schettino, ev hapsine alındı. Kaptan Schettino hakkındaki karar üç saat süren sorgusunun ardından geldi. Schettino'nun dün gece geç saatlerde polis eşliğinde evinin bulunduğu Meta di Sorrento kentine getirildiği bildirildi. ''Costa Concordia''nın kaptanı dünkü sorgusunda, kaza sırasında komutanın kendisinde olduğunu, manevrada hata yaptığını kabul etmiş ancak, gemiyi terk ettiği iddiasını yalanlamıştı. Sorgu hakimi Valeria Montesarchio'nun kaptan hakkında ev hapsi kararı vermesi, Grosseto Cumhuriyet Savcılığı'nın tepkisini çekti. Soruşturmayı açan savcı Francesco Verrusio, "Yargıcın neye dayanarak, böyle bir karar verdiğini merak ediyorum. Gemiyi ve güvertedeki 300 kişiyi terk etti" diyerek, kaptanın tutuklanması gerektiğini belirtti. ''SKY TG 24'' kanalının Schettino'nun memleketi Meta di Sorrento'da yerel halkla yaptığı röportajlarda, halkın kaptanı savunduğu, gemi selamlamalarının bir gelenek olduğundan bahsettiği görüldü. Öte yandan, gemide kayıp olan kişileri bulmak için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları, yarısı sular altındaki geminin hareket etmesi nedeniyle durdurulmuş durumda. Gemideki kayıp sayısı ise sürekli olarak değişiyor. Dün 4'ü erkek, 1'i kadın 5 cesedin daha bulunmasının ardından ölü sayısı toplamda 11'e yükselirken, kayıp sayısının ilk olarak 24 şeklinde açıklanmasına karşın, son haberlerde bu sayının 28 olduğundan söz ediliyor.