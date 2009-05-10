Kaptan rotayı gösterdi



İngiltere Premier Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda West Ham United'ı 3-0 yenerek, 2 maç fazlasıyla lider Manchester United ile puanını eşitledi.





İngiltere Premier Lig'de 36. hafta oynanan 7 maçla açıldı. Maç eksiği olan Manchester United ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, West Ham United'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.



Liverpool'a 3 puanı getiren golleri 2 ve 38. dakikalarda Gerrard ile 84. dakikada Babel attı.



Bu sonuçla Liverpool 36 maç sonunda puanını 80'e yükseltirken, 34 maçı bulunan Manchester United ile puanını eşitledi.



HULL CITY'YE DARBE



Ligde kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta Stoke City, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Hull City'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.



Bu sonuçla düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Hull City 34 puanda kalırken, Newcastle United, Middlesbrough ve West Bromwich'in 31'er puanı bulunuyor.



TUGAY 90 DAKİKA OYNADI



Öte yandan Tugay Kerimoğlu'nun formasını giydiği Blackburn Rovers, sahasında konuk ettiği Portsmouth'u 2-0 mağlup etti.



Blackburn'ün gollerini 31. dakikada Pedersen ve 58. dakikada penaltıdan McCarthy atarken, Portsmouth'ta Utaka 87. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Blackburn'de Tugay Kerimoğlu sahaya ilk 11'de çıktı ve 90 dakika boyunca forma giydi.



TOPLU SONUÇLAR



Blackburn Rovers: 2 – Portsmouth: 0

Bolton Wanderers: 0 – Sunderland: 0

Everton: 0 – Tottenham Hotspur: 0

Fulham: 3 – Aston Villa: 1

Hull City: 1 – Stoke City: 2

West Bromwich Albion: 3 – Wigan Athletic: 1

West Ham United: 0 – Liverpool: 3



