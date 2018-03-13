KAPTAN PİLOT BERİL GEBEŞ'İN İSTANBUL'DAN KALKIŞ İÇİN YAPTIĞI KONUŞMALAR SES KAYITLARINDA

Haber: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

İran\'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden özel uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş\'in İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Birleşik Arap Emirlikleri\'ne uçuşundaki ses kayıtları yayınlandı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Atatürk Havalimanı\'ndan kalkış yapan Beril Gebeş Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi\'nden motor çalıştırma için izin aldıktan sonra piste ilerliyor. Kalkış öncesi \" Günaydın \" diyen Gebeş\'e hava trafik kontrolorü 35 sol pistinden kalkabileceğini bildiriyor. Gebeş 5 bin feette olduğunu belirttikten sonra konuşmasının devamında kuleye 6 bin feet\'e çıkmak istediğini bildiriyor. Kontrolörde Gebeş\'e 6 bin feet\'e yükselebileceğini söylüyor. Uçağın İstanbul\'dan kalkışında herhangi bir sorun yaşanmadan kalktığı anlaşılıyor.

Kara kutu olarak bilinen Flight Recorder (Uçuş Veri Kaydedicisi ) cihazında ise kokpit ekibinin konuşmalarıda bulunuyor. Kaza sonrası kara kutu araştırma ekipleri tarafından bulunmuştu. Kara kutu olarak tabir edilen cihazda seyir ve iletişim kayıtlarınında bulunduğu 88 ayrı veri incelenerek kazanın oluşumuna ilişkin bilgilerde edinilebilecek.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ses kaydı