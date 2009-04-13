Kaptan operasyonuna Obama damgası

Korsanlardan intikam tehdidi

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Obama'nın, cankurtaran botunda rehin tutulan gemi kaptanı Richard Phillips'in kurtarılması için güç kullanılmasına, cuma akşamı 20.00'de (TSİ cumartesi 03.00) onay verdiğini söyledi.Yetkililer, Obama'nın cumartesi 09.20'de (TSİ 16.20) ise daha fazla asker ve teçhizat sağlanması için ilk emrini yenilediğini kaydetti.Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Obama'nın operasyonla ilgili olarak telefonla ve istihbarat yetkililerinin bilgilendirmesiyle düzenli olarak ilgilendiğini açıkladı. Obama'nın, yetkililerin 5 gün süren rehine dramının sona erdiğini bildirmek üzere aradıkları sırada da ikametgahında olduğu belirtildi.Obama, operasyonun ardından yaptığı yazılı açıklamada, kaptanın kurtarılmasına sevindiğini bildirmiş, ayrıca korsanlık eylemlerini önlemek için çaba gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.Kaptan Phillips'i cesareti nedeniyle öven Obama, daha sonra kaptanı ve ailesini telefonla aradı.Amerikan gemisi Maersk Alabama, 20 kadar mürettebatıyla çarşamba günü korsanların saldırısına uğramış, mürettebat geminin kontrolünü ele geçirip kaçmayı başarmıştı.Geminin kaptanı Phillips ise korsanların elinde rehin kalmış, cankurtaran botunda rehin tutulan kaptan için korsanlar 2 milyon dolar fidye istemişlerdi.Amerikan askerleri dün bir operasyon düzenleyerek kaptanı kurtarmış, bu arada 3 korsan öldürülmüş, dördüncü korsan ise sağ olarak yakalanmıştı.